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Регион
Опубликовано 15 сентября, 13:51

Крым стал исполняющим обязанности генпрокурора Украины

Обложка © Youtube / Офіс Генерального прокурора

Обложка © Youtube / Офіс Генерального прокурора

Обязанности генерального прокурора Украины после отставки Руслана Кравченко, по данным бывшего главы ведомства Юрия Луценко, исполняет его заместитель Максим Крым. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

О том, что именно Крым временно возглавил Генпрокуратуру, официально пока не сообщалось. Максим Крым мог участвовать в согласовании отмены подозрения директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семёну Кривоносу.

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Кравченко покинул должность генерального прокурора Украины на фоне громкого скандала вокруг деятельности ведомства и антикоррупционных структур. Ситуация с руководством Генпрокуратуры остаётся в центре внимания, поскольку официального заявления о назначении временного руководителя пока не последовало.

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Полина Никифорова
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