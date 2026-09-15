Крым стал исполняющим обязанности генпрокурора Украины

Обязанности генерального прокурора Украины после отставки Руслана Кравченко, по данным бывшего главы ведомства Юрия Луценко, исполняет его заместитель Максим Крым. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

О том, что именно Крым временно возглавил Генпрокуратуру, официально пока не сообщалось. Максим Крым мог участвовать в согласовании отмены подозрения директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семёну Кривоносу.

Кравченко покинул должность генерального прокурора Украины на фоне громкого скандала вокруг деятельности ведомства и антикоррупционных структур. Ситуация с руководством Генпрокуратуры остаётся в центре внимания, поскольку официального заявления о назначении временного руководителя пока не последовало.