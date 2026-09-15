Рада проголосовала за отставку генпрокурора Украины Руслана Кравченко
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Верховная рада отправила в отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
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Освобождение ключевого кресла в силовом блоке запускает процесс подбора нового кандидата. В ближайшее время высшему руководству предстоит определиться с кандидатурой сменщика и вынести её на утверждение депутатского корпуса.
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