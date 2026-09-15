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Опубликовано 15 сентября, 09:42

Рада проголосовала за отставку генпрокурора Украины Руслана Кравченко

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ruslan_kravchenko.ua

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ruslan_kravchenko.ua

Верховная рада отправила в отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Поводом для экстренного рассмотрения кадрового вопроса стал фактический отъезд высокопоставленного чиновника за пределы родного государства.

Снятие руководителя надзорного ведомства с должности прошло при подавляющей поддержке законодателей. В ходе прямой трансляции парламентского заседания за соответствующее постановление высказались 317 народных избранников.

Освобождение ключевого кресла в силовом блоке запускает процесс подбора нового кандидата. В ближайшее время высшему руководству предстоит определиться с кандидатурой сменщика и вынести её на утверждение депутатского корпуса.

«Только один выход»: Зеленский в ярости приказал Раде вышвырнуть генпрокурора, посмевшего тронуть НАБУ
«Только один выход»: Зеленский в ярости приказал Раде вышвырнуть генпрокурора, посмевшего тронуть НАБУ

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Оксана Попова
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