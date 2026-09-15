Рада проголосовала за отставку генпрокурора Украины Руслана Кравченко

Верховная рада отправила в отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Поводом для экстренного рассмотрения кадрового вопроса стал фактический отъезд высокопоставленного чиновника за пределы родного государства.

Снятие руководителя надзорного ведомства с должности прошло при подавляющей поддержке законодателей. В ходе прямой трансляции парламентского заседания за соответствующее постановление высказались 317 народных избранников.

Освобождение ключевого кресла в силовом блоке запускает процесс подбора нового кандидата. В ближайшее время высшему руководству предстоит определиться с кандидатурой сменщика и вынести её на утверждение депутатского корпуса.