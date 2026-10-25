Крымчанин четыре года судился из-за энергетиков и отсудил 525 рублей

Житель Симферополя четыре года добивался компенсации за отказ продать ему две банки энергетика без паспорта. Мужчина требовал с магазина 300 тысяч рублей за моральные страдания, однако в итоге ему присудили лишь 350 рублей. Ещё 175 рублей составил штраф с продавца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

История началась в 2021 году, когда крымчанин по имени Ярослав зашёл в магазин за энергетическими напитками. На кассе у него потребовали паспорт, а после отказа предъявить документ не стали пробивать покупку. Покупатель возмутился, поскольку тогда федеральный запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним ещё не действовал.

Мириться с ситуацией мужчина не захотел и обратился в Роспотребнадзор. После его жалобы кассира оштрафовали на тысячу рублей, но Ярослав решил, что этого недостаточно. Следующим шагом стал судебный иск о компенсации морального вреда.

Первоначально покупатель оценил свои страдания в 30 тысяч рублей, а затем увеличил требования в десять раз — до 300 тысяч. Он объяснял, что отказ в продаже напитков лишил его «такого важного ресурса, как энергия», причинил непоправимую нравственную травму и унизил его мужское достоинство.

Судебная тяжба растянулась на четыре года. Всё это время крымчанин пытался добиться признания своих требований, однако рассчитывать на сотни тысяч рублей не пришлось.

В результате суд частично удовлетворил иск, назначив компенсацию морального вреда в размере 350 рублей. Дополнительно с магазина взыскали штраф в 175 рублей. Таким образом, общая сумма взыскания составила 525 рублей — почти в 572 раза меньше первоначально желаемых 300 тысяч.