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Опубликовано 30 сентября, 22:14

Крыша пятиэтажки загорелась в Новокуйбышевске, жильцов эвакуируют

Крупный пожар произошёл вечером в Новокуйбышевске Самарской области. Огонь охватил кровлю пятиэтажного жилого дома на Молодёжной улице, жильцов эвакуируют.

Крыша пятиэтажки загорелась в Новокуйбышевске, жильцов эвакуируют. Видео © SHOT

Возгорание началось с одного из балконов на верхнем этаже и быстро распространилось по всей крыше. Точная причина пожара пока не установлена. На месте работают пожарные расчёты и экстренные службы. По предварительным данным, пострадали два человека.

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Ранее Life.ru сообщал о пожаре в частном доме в Алейске Алтайского края, где погибли три человека. Огонь распространился на площади около 90 квадратных метров, к тушению привлекли 22 человека и семь единиц техники. По предварительной версии МЧС, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Больше новостей о пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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