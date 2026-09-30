Крупный пожар произошёл вечером в Новокуйбышевске Самарской области. Огонь охватил кровлю пятиэтажного жилого дома на Молодёжной улице, жильцов эвакуируют.

Крыша пятиэтажки загорелась в Новокуйбышевске, жильцов эвакуируют. Видео © SHOT

Возгорание началось с одного из балконов на верхнем этаже и быстро распространилось по всей крыше. Точная причина пожара пока не установлена. На месте работают пожарные расчёты и экстренные службы. По предварительным данным, пострадали два человека.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в частном доме в Алейске Алтайского края, где погибли три человека. Огонь распространился на площади около 90 квадратных метров, к тушению привлекли 22 человека и семь единиц техники. По предварительной версии МЧС, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.