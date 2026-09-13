Расчёты беспилотников играют ключевую роль в блокировании окружённой группировки ВСУ. От того, насколько эффективно российские операторы смогут пресекать снабжение противника с помощью тяжёлых БПЛА, во многом зависит дальнейший исход ситуации, рассказал RT военный эксперт Олег Одноколенко.

По его словам, дроны используются не только для того, чтобы перекрывать воздушные маршруты доставки грузов. Они также постоянно атакуют технику и личный состав украинских подразделений, оказавшихся внутри сформированного в Харьковской области котла.

«В современных условиях главными в этой операции, как и во многих других, стали расчёты войск беспилотных систем. Крышку закипающего резниковского котла прижимают дроны», — рассказал он.

Сейчас российским операторам БПЛА нужно мешать тяжёлым дронам поставлять средства украинским бойцам. От этого зависит время уничтожения или пленения окружённых подразделений ВСУ, подчеркнул военэксперт.

Ранее Life.ru сообщал о зачистке волчанского котла группировкой «Север». В материале от 6 сентября отмечалось, что российские подразделения уничтожали позиции украинских дронов, в том числе расчёт тяжёлого БПЛА «Баба-яга», одновременно отражая попытки противника организовать контратаку.