Жители многоквартирного дома на улице Атарбекова в Краснодаре через суд добились обработки мусорной площадки от крыс. Горожане больше года жаловались на грызунов, но городские власти не принимали необходимых мер. Теперь администрация обязана организовать санитарную обработку территории. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

История началась ещё в марте 2025 года, когда на контейнерной площадке возле жилого дома появились крысы. Местные жители неоднократно обращались к чиновникам с просьбой решить проблему, однако ситуация не менялась. В итоге собственники решили добиваться безопасных условий проживания через суд.

В ходе разбирательства выяснилось, что администрация, отвечающая за содержание площадки, не организовывала ни дератизацию, ни дезинсекцию. При этом Роспотребнадзор уже объявлял властям предостережение о необходимости соблюдения санитарных требований, но нарушения так и не устранили.

Первомайский районный суд Краснодара признал бездействие администрации незаконным и обязал её организовать обработку территории. Городские власти попытались оспорить решение, однако Краснодарский краевой суд оставил его без изменений. Судьи напомнили, что соблюдение санитарных требований при содержании муниципальных контейнерных площадок входит в обязанности органов местного самоуправления. Решение вступило в законную силу.

Проблемы с санитарным состоянием жилых домов возникают и в других российских городах. Ранее Life.ru рассказывал о коммунальном кошмаре жителей девятиэтажки в московском Чертанове. По словам собственников, подвал здания неделями затоплен канализационными стоками, в подъездах появились блохи, а попытки добиться ремонта не приносят результата. Жильцы решили отказаться от услуг действующего ТСЖ и перейти под управление другой организации, однако для этого необходимо собрать достаточное количество голосов собственников.