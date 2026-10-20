КС разрешил оплачивать услуги юриста правом на взыскание судебных расходов

В России можно оплатить услуги юриста, передав ему право на возмещение судебных расходов после победы в деле. Такое разъяснение дал Конституционный суд (КС) РФ, признав, что клиенту необязательно сначала выплачивать вознаграждение из собственного кармана.

Поводом стало обращение адвоката Оксаны Феофиловой, которая в 2020 году заключила договор с мужчиной, пытавшимся вернуть своё имущество. Вместо денежного расчёта стороны договорились, что представитель получит право взыскать соответствующие затраты с ответчика. Иск удовлетворили на 93%, после чего заявительница потребовала признать её получателем компенсации на сумму более 450 тысяч рублей. Однако нижестоящие инстанции отказали, поскольку доверитель фактически не потратил деньги на защиту своих интересов.

КС не согласился с таким подходом и указал, что передача права требования также может считаться оплатой юридической помощи. Это позволяет человеку воспользоваться услугами специалиста, даже если у него нет необходимой суммы. При этом риск уменьшения компенсации ложится на самого представителя, а положение проигравшей стороны не ухудшается.

Суд также подчеркнул, что подобные соглашения не означают автоматического возмещения всей заявленной суммы. Размер выплаты по-прежнему должен оставаться в разумных пределах. Оспариваемую норму Гражданского процессуального кодекса признали соответствующей Конституции, а дело Феофиловой направили на пересмотр.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший мэр Махачкалы Саид Амиров добился компенсации судебных расходов в размере 346 тысяч рублей. В эту сумму вошли затраты на адвоката, который представлял его интересы в Соль-Илецком районном суде Оренбургской области. Разбирательство касалось условий содержания осуждённого, отбывающего пожизненный срок в колонии «Чёрный дельфин». Амиров добивался переоборудования камеры с учётом своего состояния и жаловался на проблемы в прогулочной зоне. Первоначальные требования удовлетворены не были, однако впоследствии ему присудили компенсацию части расходов, связанных с судебным процессом.