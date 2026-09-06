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Регион
Опубликовано 6 сентября, 04:58

КСИР атаковал надводный американский беспилотник у Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на принадлежащий США беспилотный надводный аппарат в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

По утверждению иранской стороны, аппарат пытался войти в охраняемую зону пролива, после чего КСИР атаковал его.

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Ранее корпус заявил об ударах по шести судам в Ормузском проливе — среди них три американских. Как утверждали представители КСИР, суда двигались по несанкционированным маршрутам, что стало причиной нанесения ударов.

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Артём Гапоненко
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