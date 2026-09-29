КСИР заявил, что корабли США лишились доступа к базе в Бахрейне

Американские военные корабли больше не могут заходить на базу Пятого флота США в Бахрейне из-за ситуации в Ормузском проливе. С таким утверждением Корпус стражей исламской революции Ирана выступил в открытом письме к гражданам США.

В КСИР заявили, что Тегеран впервые установил и сохраняет «оперативный контроль» над Ормузским проливом. По версии иранской стороны, из-за этого американские военные корабли были вынуждены отойти в Индийский океан.

«Ни одно американское судно не может сейчас пришвартоваться на базе Пятого флота США в Бахрейне», — утверждается в письме Корпуса.

Авторы обращения также заявили, что американские военные объекты на Ближнем Востоке стали напоминать «города-призраки». КСИР при этом утверждает, что Иран сохранил запасы ракет и беспилотников и смог нарастить производство вооружений.

Ранее Life.ru сообщал, что Иран передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива. Предложение было передано Вашингтону через Катар, выступающий посредником между сторонами. Позднее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран продолжает ждать окончательного ответа США на свои условия.