Два нефтяных танкера подорвались на морских минах в районе Ормузского пролива. Оба судна загорелись после взрывов, сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

По утверждению иранской стороны, экипажи танкеров отключили навигационные системы и попытались пройти через пролив без согласования с Тегераном. В КСИР заявили, что суда намеревались воспользоваться «несанкционированным маршрутом».

Ранее командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявил о намерении Ирана прорвать американскую морскую блокаду. Военачальник также предупредил Вашингтон о подготовке ответных действий против американских сил в воздухе и на море.