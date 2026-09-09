КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по двум эсминцам США

Корпус стражей исламской революции заявил об ударах баллистическими ракетами по двум эсминцам Вооружённых сил США. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана со ссылкой на КСИР.

По данным иранской стороны, целью Воздушно-космических сил корпуса стали боевые корабли DDG-119 и DDG-53. В КСИР отметили, что эсминцы оснащены крылатыми ракетами и системой Aegis.

В корпусе утверждают, что в результате ракетных ударов обоим американским кораблям был нанесён значительный ущерб.

Ранее Центральное командование США заявило об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров. В Вашингтоне назвали действия американских сил ответом на атаки КСИР на корабли ВМС США.