КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по эсминцам США DDG-119 и DDG-53

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о ракетной атаке на два эсминца ВМС США — DDG-119 (USS Delbert D. Black) и DDG-53 (USS John Paul Jones). Заявление распространило агентство Mehr.

«В ответ на агрессивные действия и злонамеренные преследования со стороны террористической армии «Великого Сатаны» в отношении иранских нефтяных танкеров и судов мощные Воздушно-космические силы КСИР в ходе карательной операции против агрессора с применением мощных баллистических ракет, нанесли удар по боевым кораблям DDG-119 и DDG-53, которые несли на борту крылатые ракеты и ракеты системы «Иджис». В результате этого удара этим судам был нанесён значительный ущерб», — утверждают иранские военные.

Корпус стражей исламской революции также заявил о готовности продолжать отвечать на действия американских военных и призвал Вашингтон не допускать новых «просчётов».

Ранее американское Центральное командование заявило об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров. В CENTCOM назвали операцию ответом на действия Корпуса стражей исламской революции. За последние два дня КСИР дважды атаковал корабли ВМС США баллистическими ракетами. Названия танкеров, места ударов и сведения о судьбе экипажей в приведённом заявлении не уточняются.