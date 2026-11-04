Корпус стражей исламской революции (КСИР), входящий в состав вооружённых сил Ирана, объявил об уничтожении американского беспилотника MQ-1 над островом Кешм. По подсчётам иранских военных, это уже 15-й аппарат данной модели, сбитый силами противовоздушной обороны страны. Заявление пресс-службы корпуса опубликовало агентство Tasnim.

По данным КСИР, дрон обнаружили и уничтожили с помощью новейшего комплекса ПВО Воздушно-космических сил корпуса, работающего в составе единой системы противовоздушной обороны Ирана. Перехват произошёл в небе над Кешмом — крупнейшим островом Персидского залива, расположенным у входа в стратегически важный Ормузский пролив.

Предыдущий американский MQ-1, ставший 14-м в статистике КСИР, иранские военные, по их данным, уничтожили 29 октября. Тогда беспилотник перехватили над восточной частью Ормузского пролива, напротив города Сирик. Для поражения цели также задействовали новую систему ПВО.

За последние дни Тегеран сообщил о перехвате ещё нескольких американских летательных аппаратов. В частности, 3 ноября КСИР объявил о захвате двух разведывательных беспилотников MQM-170 к югу от Кешма. По утверждению иранской стороны, аппараты удалось вывести из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, военные заявили об уничтожении MQ-9 над восточной частью Ормузского пролива.

На фоне этих событий американские военные вновь атаковали объекты на иранском острове. Ранее Life.ru сообщал, что США нанесли удары по радиолокационным станциям и ракетным пусковым установкам на Кешме. Об этом рассказала корреспондент NewsNation в Белом доме Келли Мейер со ссылкой на осведомлённый источник.

В Вашингтоне объяснили операцию необходимостью защитить американские силы от иранских зенитных ракет. По информации The Wall Street Journal, США на протяжении нескольких недель проводили ограниченные атаки на территории Ирана. Американские чиновники связывали такие действия в том числе с угрозами торговому судоходству в Ормузском проливе.