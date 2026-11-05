Советник президента России Елена Ямпольская выступила с идеей создания линейки детской одежды с цитатами Владимира Путина. По её мнению, некоторые высказывания главы государства могут найти применение даже в повседневной жизни самых маленьких россиян. Об инициативе рассказал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

В качестве примера Ямпольская привела собственную семилетнюю дочь. По словам советницы президента, девочка уже использует одну из известных фраз российского лидера во время детских ссор.

«Например, моя семилетняя дочь во время конфликтов в песочнице говорит как президент: «Кто как обзывается, тот так и называется»», — рассказала Ямпольская.

Ранее Life.ru сообщал, что на Петербургском международном экономическом форуме раздавали футболки с цитатами Путина и Лаврова. В июне 2025 года для участников ПМЭФ подготовили более пяти тысяч футболок, на которые можно было нанести выбранное высказывание.