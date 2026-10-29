Ямпольская заявила, что в РФ начнут выбирать цвет года

В России начнут выбирать собственный цвет года, отказавшись от ориентации исключительно на зарубежные тренды. Инициативу анонсировала советник президента РФ Елена Ямпольская на брифинге в Национальном центре «Россия» 29 октября.

«Хватит нам пользоваться чужими цветами. Мы сами с усами, сами с цветами», — заявила она.

По словам Ямпольской, подходы к определению главного оттенка страны обсудят на специальном рабочем совещании. Этой задачей займётся Совет по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве при Национальном центре «Россия».

Советник президента уверена, что у России достаточно собственного культурного наследия, талантливых художников и дизайнеров, чтобы формировать визуальные тенденции самостоятельно. При этом конкретный цвет года пока не выбран, как и порядок его определения.

Инициатива станет частью более масштабной работы над национальным визуальным стилем. Сейчас специалисты формируют российскую цветовую палитру и разрабатывают семейство отечественных шрифтов.

Отдельное направление — создание арт-объектов на основе кириллицы для размещения в общественных пространствах. Кроме того, готовится открытый каталог проектов, которые смогут использовать регионы при оформлении городской среды.

Как отметила Ямпольская, работа ведётся во исполнение поручений Владимира Путина по формированию национально ориентированной среды.