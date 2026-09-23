«Дымковская» площадка и арт-объект «Кириллица»: В России создадут каталог с идеями для городской среды

В России продолжат внедрять национальные образы при формировании городской среды. Как яркий пример — открытая недавно детская площадка в Екатеринбурге в стиле «Дымковской игрушки». Советник президента РФ Елена Ямпольская рассказала журналисту Life.ru, что будет создан целый каталог подобных идей для города, и любой регион сможет им воспользоваться.

Ямпольская — о продвижении художественных решений в жизнь. Видео © Life.ru

«Как можно больше проверенных художественных решений нужно внести в каталог национального центра «Россия» и пусть все этим пользуются: регионы, которые захотят это у себя установить. Будет каталог готовых решений — им можно пользоваться», — пояснила чиновница.

Она уточнила, что это вовсе не означает навязывание инициативы или монополию на неё — поставлена цель задать вектор. Речь идёт о том, чтобы сделать художественные образы из русской культуры прикладными — «спустить» их в народ. Мало сделать просто отдельный арт-объект в национальном стиле, объяснила Ямпольская, нужно чтобы наша исконная культура вошла в современный облик городов.

Ямпольская напомнила, что у нас много других стилей, не только «Дымковская игрушка», много образов из русских народных сказок, а также уникальных традиций — а значит впереди предстоит большая работа. Чтобы избавиться от навязываемых Западом ценностей, перестать восхвалять только зарубежных героев мультфильмов, нужно предложить подрастающему поколению нечто своё. А сделать это можно лишь через внедрение идей в повседневную среду.

Чиновница добавила, что нужно сделать хорошей привычкой любовь и интерес ко всему национальному. Сделать это возможно, если внедрять всё это в нашу повседневную жизнь.

Ранее, в июне, в Национальном центре «Россия» прошло заседание коллегии Совета по разработке и продвижению нового российского стиля. Мероприятие провела советник президента РФ Елена Ямпольская, центральной темой стало формирование визуальной культуры. Чиновница заявила, что работа переходит к этапу первых практических результатов. По её словам, особое внимание уделяется проектам, связанным с поддержкой русского языка, образованием и созданием национально ориентированной среды. Важно, чтобы решения не оставались идеями, а становились частью повседневной жизни.