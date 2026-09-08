Ямпольская назвала число говорящих на русском языке в мире

Русским языком владеют 255,5 млн человек, что ставит его на девятое место в мире по числу говорящих. Его используют как минимум в 68 странах. Об этом рассказала советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская, пишет РИА «Новости».

«Русский язык — по состоянию на нынешний год — занимает девятое место в мире. Число говорящих на нём — 255,5 миллионов человек», — сказала Ямпольская.

Русский язык в ряде государств имеет закреплённый законом статус. В Белоруссии и Южной Осетии он является государственным, а в Казахстане и Киргизии — официальным. В Таджикистане и Армении русский используют как язык межнационального общения. В Абхазии он имеет статус языка государственных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Китае растёт интерес к изучению русского языка. Исполняющий обязанности генконсула КНР в Хабаровске Чэнь Юнцзюнь заявлял, что русский как специальность преподают в 185 китайских вузах, а более 400 университетов предлагают его как общеобразовательный предмет. Ещё свыше 300 школ включили русский язык в свои программы. В России, по его данным, китайский язык изучают более 100 тыс. человек.