Ямпольская заявила, что конкурс «Родная игрушка» оживил отрасль в России

Российские производители игрушек способны на равных конкурировать с зарубежными компаниями, а конкурс «Родная игрушка» помог оживить отечественную индустрию. Об этом в интервью ИС «Вести» рассказала советник президента РФ Елена Ямпольская.

«В прошлом году, я считаю, мы просто встряхнули отрасль игр и игрушек, мы её оживили. Мы показали, что вы можете конкурировать с завозными к нам игрушками», — подчеркнула она.

При этом полностью отказываться от иностранных игрушек в России не собираются. По словам Ямпольской, главная задача заключается не в вытеснении зарубежных товаров с полок магазинов, а в создании качественных альтернатив, отражающих отечественные культурные и нравственные традиции.

Советник президента обратила внимание, что собственные игровые традиции есть не только у русского народа, но и у других народов России. По её мнению, это богатство должно находить отражение в ассортименте детских магазинов, чтобы у родителей был широкий выбор.

Отдельно Ямпольская подчеркнула значение игры для развития ребёнка. Она считает, что до семи лет дети должны познавать окружающий мир прежде всего через игровую деятельность. Такой подход, по её словам, помогает развивать способности, приобретать новые навыки и даже осваивать чтение.

Конкурс «Родная игрушка» проводится второй год по поручению президента Владимира Путина. Его организаторами выступают Российское общество «Знание» и «Движение Первых». На 19 октября в Национальном центре «Россия» назначен финал второго сезона, где должны определить победителей среди прототипов и готовых игр и игрушек.

Ранее Life.ru рассказывал об итогах первого сезона конкурса «Родная игрушка», который в сентябре 2025 года собрал почти 30 тысяч участников со всей страны. Среди победителей оказались развивающие «Мишки-профи», настольная стратегия «Воевода: Древняя Русь» и мультимедийный проект «Буквогород». Уже к апрелю 2026 года совокупный тираж созданной по итогам конкурса продукции превысил 167 тысяч экземпляров. Игрушки появились на маркетплейсах и в магазинах «Детский мир». А в сентябре определили 15 лучших идей второго сезона. В число победителей вошли проекты из 12 регионов, включая конструктор «Наличники расписные», игру «В поисках Жар-птицы» и «Мастерскую дымковской игрушки».