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Опубликовано 20 октября, 12:35

Кто может говорить от имени Киева? Песков назвал требования к участнику переговоров

Песков: Представитель Киева на переговорах должен быть легитимным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Для России важно, чтобы Киев на переговорах представлял легитимный руководитель, способный взять на себя ответственность за прекращение войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять ответственность на себя и принимать решения для прекращения этой войны», — сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, готова ли Москва вести переговоры с кем-либо из представителей Киева, кроме Владимира Зеленского.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому пора искать кого-то другого для участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Больше новостей о переговорах и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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