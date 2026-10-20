Кто может говорить от имени Киева? Песков назвал требования к участнику переговоров
Песков: Представитель Киева на переговорах должен быть легитимным
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Для России важно, чтобы Киев на переговорах представлял легитимный руководитель, способный взять на себя ответственность за прекращение войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять ответственность на себя и принимать решения для прекращения этой войны», — сказал представитель Кремля.
Так Песков ответил на вопрос, готова ли Москва вести переговоры с кем-либо из представителей Киева, кроме Владимира Зеленского.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому пора искать кого-то другого для участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта вокруг Украины.
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