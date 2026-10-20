Кто может говорить от имени Киева? Песков назвал требования к участнику переговоров

Для России важно, чтобы Киев на переговорах представлял легитимный руководитель, способный взять на себя ответственность за прекращение войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять ответственность на себя и принимать решения для прекращения этой войны», — сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, готова ли Москва вести переговоры с кем-либо из представителей Киева, кроме Владимира Зеленского.