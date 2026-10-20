«Значительное преимущество»: Вучич назвал главное условие встречи Путина и Зеленского

Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся, когда один из них получит значительное преимущество. Такой прогноз сделал бывший президент Сербии Александр Вучич в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Много крови пролито и с российской стороны, и с украинской. Это создаёт личные эмоциональные отношения у каждого из лидеров. <…> Я думаю, что за стол сядут именно Путин и Зеленский. Но у кого-то из них в тот момент будет значительное преимущество», – сказал Вучич.

Собчак поинтересовалась, у кого из них, по мнению экс-президента Сербии, будет преимущество к моменту встречи. Вучич признался, что у него есть собственный прогноз на этот счёт. Однако раскрывать свои предположения он не стал, ограничившись улыбкой в ответ на вопрос журналистки.