Кто накакал кроту на голову: Маму из Казахстана шокировала французская классика для дошкольников

Жительницу Астаны Асию удивил подарок, который французские родственники преподнесли её годовалому сыну Леону. Мальчику, наполовину французу и наполовину казаху, подарили знаменитую детскую книгу о маленьком кроте, который расследует, кто из животных накакал ему на голову. Ещё больше мать удивилась, когда выяснилось, что необычная история считается во Франции классикой детской литературы и входит в рекомендательные списки для дошкольников.

Книга называется «Маленький крот, который хотел знать, кто наделал ему на голову». По сюжету главный герой выбирается из норы и обнаруживает на голове чужие экскременты. Возмущённый крот отправляется искать виновника и по очереди расспрашивает разных животных. Чтобы доказать свою невиновность, те наглядно демонстрируют кроту, как выглядят их собственные испражнения.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / assiya_2692

Для Асии, которая живёт в Астане, но много времени проводит во Франции вместе с мужем-французом, такой сюжет оказался неожиданным.

«Книжка удивила меня, а также моих родителей. Я думала, это какой-то абсурд: зачем детям показывать какашки разных животных? Мой муж сказал, что сам в детстве любил этот рассказ и не понимает моей реакции, для него тут всё ок», — рассказала она Life.ru.

Сам Леон пока оценивает произведение исключительно визуально. В августе мальчику исполнился год, поэтому сейчас он просто рассматривает картинки. Мама предполагает, что немного позже история начнёт его веселить.

Случайный ролик набрал полтора миллиона просмотров

Знакомство семьи с французской классикой неожиданно превратилось в вирусную историю в соцсетях. Причём Асия утверждает, что становиться блогером вообще не собиралась. Обычно она публиковала смешные сторис для примерно 200 подписчиков.

«В первый час было всего шесть лайков. На следующий день уже полтора миллиона. Люди из многих стран писали мне в личку с просьбой выложить продолжение, что они ждут финала больше, чем в «Игре престолов», — рассказала Асия.

В итоге ей пришлось отдельно опубликовать развязку кротового расследования. Виновником оказывается собака мясника, после чего главный герой решает отомстить обидчику тем же способом.

По словам Асии, многие подписчики восприняли ролик как приятную передышку от привычного контента в соцсетях. «На мой взгляд, всем уже надоели вылизанные, идеальные видео об идеальной жизни», — считает она.

Как книга про какашки стала французской классикой

У необычной книжки на самом деле довольно солидная история. Немецкий писатель Вернер Хольцварт и художник Вольф Эрльбрух выпустили её ещё в 1989 году под названием Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Французское издание появилось в 1993 году, а издательство Milan сегодня называет историю «великим классическим произведением детской литературы» и рекомендует её детям примерно с трёх лет.

Во Франции «Маленький крот» вошёл и в официальные рекомендательные списки литературы для первого образовательного цикла — детского сада. Такие перечни французское Министерство национального образования составляет для педагогов, чтобы помочь им выбирать произведения для знакомства дошкольников с литературой.

Причём с годами книга не превратилась в забытый педагогический курьёз. Во французском каталоге Milan на 2026 год она по-прежнему указана среди произведений, рекомендованных системой национального образования для детских садов.

Для Асии неожиданной оказалась и реакция других родителей. В комментариях ей стали объяснять, что многим детям подобная тема как раз кажется смешной и понятной, а взрослые используют такие истории, чтобы без стыда говорить о естественных функциях организма и приучении к туалету.

Педагогические специалисты действительно рассматривают «Маленького крота» именно в таком ключе: через юмор книга позволяет ребёнку обсуждать телесные процессы, которые взрослые зачастую превращают в неловкую или запретную тему.

«Благодаря комментариям я узнала, что эта книга, так сказать, снимает у детей «психологический запор», потому что показывает: в туалет ходят все, даже животные, и это нормально. Ну и вообще детей очень веселит тема какашек, и они обожают эту книгу», — резюмировала Асия.

В России эту книжку тоже можно найти, она выходит под названием «Маленький крот, который хотел знать, кто наделал ему на голову» и продаётся в российских книжных магазинах и на маркетплейсах.