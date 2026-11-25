Найденные на улице деньги можно законно оставить себе, если сообщить о находке в полицию, а её владелец не объявится в течение полугода. В противном случае при незаконном присвоении чужих средств есть риск стать фигурантом уголовного дела. Об этом предупредил в беседе с «Москвой 24» юрист Сергей Китаев.

Ответственность за хищение зависит от суммы и обстоятельств происшествия. Если стоимость похищенного превышает тысячу рублей, но не более 2,5 тысячи рублей, нарушителю при отсутствии квалифицирующих признаков грозит административное наказание — штраф, арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

При хищении более крупной суммы предусмотрена уголовная ответственность. Наказание по первой части статьи 158 УК РФ предусматривает штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Особенно велик риск стать фигурантом уголовного дела, если человек видел, кто обронил купюры, но тайком забрал их и спрятал.

Чтобы избежать проблем с законом, необходимо уведомить владельца о находке, а если он неизвестен — обратиться в полицию или орган местного самоуправления. Согласно статье 228 ГК РФ, если за шесть месяцев с момента заявления о находке хозяина не установят и он сам не заявит о своих правах, найденное перейдёт в собственность обнаружившего предмет человека.