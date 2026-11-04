«Кто освободил нас от нацистов?»: Глава МИД ФРГ неожиданно вспомнил о подвиге советского солдата
Глава МИД Германии признал роль России и СССР в победе над нацизмом
Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Britta Pedersen
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль напомнил о решающем вкладе Советского Союза и других стран антигитлеровской коалиции в освобождение Европы от нацизма. По его словам, немцы должны с благодарностью относиться к государствам, которые помогли им избавиться от нацистского режима. Об этом дипломат заявил во время подкаста на YouTube.
«Кто мы, немцы, такие, чтобы ставить себя выше других? Разве мы не должны с восхищением и смирением, а также благодарностью смотреть на прошлое? Кто освободил нас от нацистов? Это были не только американцы, но и британцы, французы, русские», — заявил министр.
Глава немецкого внешнеполитического ведомства также отдельно упомянул Советский Союз, подчеркнув его участие в освобождении европейских государств. Вадефуль напомнил, что в составе СССР воевали представители разных народов, включая украинцев.
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о попытках отдельных немецких политиков принизить роль СССР в победе над нацизмом. По словам дипломата, подобные высказывания искажают историческую картину освобождения Европы Красной армией. При этом он подчеркнул, что такая позиция не стала всеобщей среди политического сообщества ФРГ. Российская сторона, отметил Нечаев, намерена противодействовать попыткам пересмотра истории Второй мировой войны.