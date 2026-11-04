Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль напомнил о решающем вкладе Советского Союза и других стран антигитлеровской коалиции в освобождение Европы от нацизма. По его словам, немцы должны с благодарностью относиться к государствам, которые помогли им избавиться от нацистского режима. Об этом дипломат заявил во время подкаста на YouTube.

«Кто мы, немцы, такие, чтобы ставить себя выше других? Разве мы не должны с восхищением и смирением, а также благодарностью смотреть на прошлое? Кто освободил нас от нацистов? Это были не только американцы, но и британцы, французы, русские», — заявил министр.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства также отдельно упомянул Советский Союз, подчеркнув его участие в освобождении европейских государств. Вадефуль напомнил, что в составе СССР воевали представители разных народов, включая украинцев.