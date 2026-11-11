В японском городе Каваниси профессиональному рестлеру Билликену Киду разрешили участвовать в заседаниях городского совета в его фирменной маске. Как сообщает телеканал Sun TV, 52-летний спортсмен впервые появился в зале заседаний 9 ноября в строгом деловом костюме и золотистой маске.

Необычный депутат получил мандат по итогам муниципальных выборов 18 октября. За Билликена Кида проголосовали 4040 жителей, что позволило ему занять первое место среди 37 кандидатов. Причём всю предвыборную кампанию рестлер провёл в своём привычном сценическом образе.

Однако после победы возник вопрос, можно ли депутату скрывать лицо во время официальных заседаний. В местном совете не оказалось правил, прямо регулирующих ношение масок, поэтому представителям политических фракций пришлось отдельно обсуждать ситуацию. В итоге большинство согласилось пойти навстречу спортсмену.

Разрешение выдали с условием: перед входом в зал председатель совета должен лично удостовериться в личности депутата, увидев его лицо без маски. На официальных церемониях рестлер также намерен появляться без неё.

Билликен Кид, выступающий в организации Osaka Pro Wrestling, уже много лет занимается общественной деятельностью в Каваниси. Он организует спортивные мероприятия и посещает социальные учреждения. Теперь спортсмен намерен сосредоточиться на поддержке семей с детьми и решении повседневных проблем горожан.