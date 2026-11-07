Американский актёр Микки Рурк рассказал о 14 неделях интенсивных тренировок, опубликовав новую фотографию в личном блоге. 74-летний актёр сопроводил снимок без футболки подписью о результатах работы над собой.

«14 недель лишений. Это окупилось», — написал Рурк.

Снимок вызвал восторженную реакцию подписчиков. В комментариях пользователи оставляли эмодзи с огнём и изображениями бицепсов. Некоторые признались, что давно следят за его творчеством. Фотография набрала более 12 тысяч лайков.

Рурк получил известность благодаря ролям в фильмах «Бойцовая рыбка», «9½ недель» и «Сердце ангела». В 2008 году он сыграл бывшего профессионального рестлера в драме «Рестлер». Эта работа принесла ему премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

Ранее Life.ru писал, что в июне Микки Рурка запечатлели во время прогулки с собакой в Лос-Анджелесе. Папарацци заметили отсутствие зубов, грязную одежду и неопрятный вид знаменитости. Артист выглядел удручающе. На нём были выцветшие джинсы, серая толстовка с пятнами грязи и солнцезащитные очки-авиаторы. Капюшон он натянул на голову. Рурк открыл рот, показав отсутствие зубов. Его подбородок тоже был в пятнах.