Коррупционные скандалы в Монголии стали частью борьбы влиятельных политических группировок, за которыми стоят интересы крупных мировых держав. Так политолог Сергей Маркелов объяснил причины политического кризиса, приведшего к решению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха уйти в отставку. Своей оценкой он поделился с «Вечерней Москвой».

По мнению аналитика, монгольские элиты находятся под воздействием сразу нескольких внешних центров силы — Китая, США и России. При этом борьба за влияние внутри страны сопровождается постоянными коррупционными разбирательствами.

«Коррупция в стране как бы встроена в саму механику власти: вопрос только в том, кто будет «старшим товарищем» за спиной», — отметил Маркелов.

Эксперт обратил внимание на поведение самого Хурэлсуха, который согласился оставить президентский пост после требований оппозиции и заявил о готовности добиваться расследования. Такую тактику политолог сравнил с западной моделью поведения политиков. По его оценке, в азиатской политической системе, где заметную роль играет Китай, подобные ситуации могут развиваться по совершенно иному сценарию.

Маркелов также провёл параллель между Монголией и Южной Кореей, отметив сходство в механизмах взаимодействия политических элит и коррупционных рисках. По его мнению, главная интрига заключается в том, какая группа влияния в итоге окажется сильнее и кто понесёт ответственность за предполагаемые злоупотребления.

Поводом для кризиса стали обвинения в возможных взятках при строительстве железной дороги Таван-Толгой — Гашуунсухайт. Оппозиция заявляла о предполагаемых выплатах на 110 миллионов долларов. Сам Хурэлсух отверг претензии и выразил надежду на восстановление своей репутации.