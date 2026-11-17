Президент Монголии Хурэлсух объявил об отставке после обвинений в коррупции
Ухнаагийн Хурэлсух. Обложка © ТАСС / EPA / BYAMBA SUREN BYAMBA-OCHIR
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух согласился покинуть свой пост после громкого политического скандала и требований оппозиции провести расследование. Глава государства заявил, что не намерен добиваться для себя особого отношения и считает необходимым разобраться в выдвинутых против него обвинениях. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
По данным Associated Press, поводом для политического кризиса стали обвинения оппонентов в том, что президент мог получить финансовую выгоду от государственного железнодорожного проекта. Сам Хурэлсух назвал происходящее клеветой и заявил, что некоторое время предпочитал не реагировать на нападки. Однако после публичного требования Демократической партии об отставке решил выступить с официальным заявлением.
«Все равны перед законом. Вчера группа Демократической партии выразила позицию, согласно которой президент Монголии должен уйти в отставку и провести расследование. Я согласен с этим», — заявил Хурэлсух.
Политик также подчеркнул, что атаки на его репутацию считает попыткой подорвать авторитет всего института президентства. Он напомнил, что глава государства представляет единство монгольского народа, возглавляет Совет национальной безопасности и является главнокомандующим вооружёнными силами.
«Нападение на честь президента означает нападение на честь народа. Меня оклеветали и оскорбили в связи с невероятным и крайне серьёзным преступлением», — отметил глава государства.
При этом Хурэлсух пообещал добиваться восстановления своей репутации и привлечения к ответственности тех, кого считает виновными в распространении порочащих его сведений. Он заверил, что намерен добиваться разбирательства в правовом поле.
Ранее Life.ru рассказывал, что парламент Монголии отправил в отставку премьер-министра Гомбожавына Занданшатара. Тогда большинство депутатов Великого государственного хурала поддержало решение об отстранении главы правительства после политического противостояния. Монголия уже не впервые сталкивается с громкими кадровыми перестановками на высшем уровне власти.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.