Степной Терминатор: Президент Монголии 20 раз пожал «сотку» — но вес штанги вызвал споры

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух неожиданно стал звездой соцсетей после тренировки в расположении военных. На разлетевшихся по Сети кадрах 58-летний глава государства снимает пиджак, ложится на скамью и без долгой подготовки выполняет 20 жимов штанги подряд.

Видео, как сообщают монгольские СМИ, сняли во время посещения Хурэлсухом 084-й части Вооружённых сил Монголии. Это подразделение специализируется в том числе на парашютной подготовке. Сам президент по должности является верховным главнокомандующим вооружёнными силами страны.

Президент Монголии Хурэлсух 20 раз пожал штангу и покорил соцсети. Видео © Mongolian National Broadcaster

Особенно пользователей впечатлил внешний вид политика: к упражнению он подошёл практически в официальной одежде — брюках и рубашке, сняв лишь пиджак. После двадцатого повторения Хурэлсух спокойно вернул штангу на стойки.

Отдельный спор разгорелся вокруг веса снаряда. В распространившихся публикациях утверждается, что президент пожал 100 килограммов 20 раз. Именно с такой подписью ролик за несколько часов набрал тысячи реакций в международных соцсетях.

Однако пользователи начали рассматривать блины покадрово и заметили на части из них маркировку 15 кг. В комментариях появились версии о 80 или 90 килограммах. Однозначно определить полный вес штанги только по ролику невозможно, поэтому заявленные 100 кг остаются неподтверждённой деталью.

Впрочем, на популярности видео спор о килограммах почти не сказался. Пользователи отмечают скорость повторений и то, что Хурэлсух выглядит человеком, для которого силовые тренировки явно не являются чем-то новым.

Спорт для президента Монголии вообще не чужая тема. Ещё до избрания главой государства Хурэлсух неоднократно появлялся в публичных материалах верхом, на охоте и во время других активностей. Life.ru в 2021 году даже рассказывал о спортивном образе будущего президента Монголии.