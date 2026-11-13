Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил Идриса Кадыркулова от должности посла республики на Украине. Отставка произошла вскоре после жалобы местного жителя на предполагаемые земельные махинации брата дипломата. Соответствующий указ опубликован администрацией киргизского лидера.

«Идрис Кадыркулов освобождён от должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики на Украине», — говорится в сообщении.

Одновременно Кадыркулов лишился полномочий посла Киргизии в Молдавии, Болгарии и Румынии, которые исполнял по совместительству с резиденцией в Киеве.

Дипломат возглавлял киргизскую дипмиссию на Украине с января 2022 года. До этого он руководил Государственным комитетом национальной безопасности республики.

Отставке предшествовал скандал, разгоревшийся 8 ноября на встрече Жапарова с жителями Чуйской области. Один из участников мероприятия заявил, что брат посла Искендер Кадыркулов якобы приобрёл здание бывшего колхоза за 220 тысяч сомов, а затем перепродал его местным властям за 8,5 миллиона сомов.

По словам заявителя, в собственность родственника дипломата также перешёл земельный участок площадью около 3,5 тысячи гектаров. Предполагаемые сделки, как утверждал мужчина, происходили в период работы Идриса Кадыркулова в органах национальной безопасности. Жапаров поручил проверить эти сведения.

Сам дипломат отверг обвинения. По его словам, его семья никогда не приватизировала колхозное имущество, а появившиеся заявления направлены на дискредитацию родственников.