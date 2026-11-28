Политическому продвижению будущего первого президента СССР Михаила Горбачёва способствовали секретари ЦК КПСС Михаил Суслов и Фёдор Кулаков, а не председатель КГБ Юрий Андропов. Об этом рассказал ветеран советской контрразведки, полковник в отставке Алексей Егоров в интервью журналу «Национальная оборона».

По словам Егорова, после смерти Кулакова в 1978 году генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев первым предложил кандидатуру Горбачёва на освободившуюся должность секретаря ЦК. Суслов, ранее работавший на Ставрополье, поддержал этот выбор. Андропов же скептически относился к перспективам политического роста Горбачёва.

Ещё в 1969 году руководитель КГБ рассматривал кандидатуру будущего советского лидера на должность своего заместителя. Однако впоследствии Андропов отказался от этой идеи, поскольку считал кругозор Горбачёва недостаточно широким. Незадолго до смерти глава государства также отмечал, что политику необходимо продолжать профессиональное развитие.

Как рассказал Егоров, западные спецслужбы начали проявлять интерес к Горбачёву и его супруге Раисе ещё в 1977 году во время их поездки во Францию. По словам офицера, после визита Горбачёва в Великобританию в 1984 году британские спецслужбы по поручению премьер-министра Маргарет Тэтчер подготовили психологический портрет советского политика и его супруги. Затем британская сторона сообщила ЦРУ, что Горбачёв заинтересован в скорейшем улучшении отношений с Западом. При этом ветеран КГБ подчеркнул, что доказательств причастности иностранных спецслужб к приходу Горбачёва к власти в 1985 году нет.

Горбачёв занимал пост первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС с 1970 по 1978 год, после чего перешёл на работу в Центральный комитет партии. В марте 1985 года он стал генеральным секретарём ЦК КПСС, а спустя пять лет — первым и единственным президентом Советского Союза.