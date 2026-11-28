Первый президент СССР Михаил Горбачёв не разрешил органам госбезопасности провести углублённую проверку одного из главных идеологов перестройки Александра Яковлева, которого подозревали в сотрудничестве с ЦРУ. Об этом заявил ветеран КГБ, полковник в отставке Алексей Егоров в интервью журналу «Национальная оборона».

По утверждению Егорова, Яковлев был завербован американской разведкой ещё в конце 1950-х годов во время стажировки в США. Впоследствии советская контрразведка якобы получила информацию о поддержке Яковлева со стороны ЦРУ во время его зарубежных поездок.

«Не только по линии разведки, но и мне по линии контрразведки удалось получить конкретную информацию о том, как ЦРУ оказывало ему поддержку во время поездок за рубеж», — рассказал Егоров.

По словам ветерана, на основании полученных сведений была подготовлена записка о предполагаемой деятельности Яковлева в интересах американских спецслужб. Тогдашний руководитель КГБ Владимир Крючков доложил её содержание Горбачёву и ещё дважды возвращался к этому вопросу.

Однако, как утверждает Егоров, советский лидер не дал разрешения ни на углублённую проверку Яковлева, ни на его арест. Ветеран также заявил, что после этих событий политик был вынужден покинуть высокие должности.