Виллу, где Горбачёв встретился с Рейганом, продали за 12 миллионов франков

Историческая вилла Fleur d'Eau на берегу Женевского озера сменила владельца. Изначально лот выставлялся на торги Concierge Auction за 23 миллиона швейцарских франков, но финальная цена оказалась почти вдвое ниже — 12 363 000 франков (примерно 15,8 миллиона долларов). Об этом пишет РИА «Новости».

Предыдущий хозяин владел особняком с 1996 года, тогда он был куплен всего за 2,4 миллиона франков.

Площадь виллы, построенной в 1867 году, составляет 993 квадратных метра. В ней 26 комнат, прямой выход к озеру и панорама на Монблан. К дому примыкает ландшафтный парк скульптур на 3,2 тысячи квадратов.

Но главная ценность Fleur d'Eau не в метраже, а в истории: в 1985 году здесь прошла первая встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва и президента США Рональда Рейгана, ставшая символом изменений в двусторонних отношениях стран.

