«Кто теперь доминирует?» Экс-муж Холли Берри обвинил её в насилии над 12-летним сыном

Бывший муж Холли Берри Оливье Мартинес обвинил 60-летнюю актрису в физическом и эмоциональном насилии над их 12-летним сыном Масео. После обращения мужчины суд временно ограничил встречи звезды «Женщины-кошки» с ребёнком и передал основную опеку отцу до следующего заседания. Об этом сообщило издание TMZ.

По версии Мартинеса, конфликт произошёл 26 сентября, когда мальчик играл в VR-очках и отказался прекратить. В судебных документах бывший супруг утверждает, что Берри назвала сына идиотом, набросилась на него и якобы начала душить со словами: «Кто теперь доминирует?».

Мартинес также заявил, что это был не первый подобный эпизод. Кроме того, он обвинил бывшую жену в том, что в 2023 году она якобы назвала его в разговоре с сыном «белым засранцем», который хочет ограбить чернокожую женщину. Все эти утверждения содержатся в его материалах по делу об опеке.

Берри через своего адвоката Марину Бек обвинения категорически отвергла, назвав заявление бывшего мужа необоснованным и намеренно вводящим в заблуждение. Защита актрисы, в свою очередь, утверждает, что Мартинес ранее нарушал судебные предписания и мешал необходимой ребёнку терапии и обучению.

Суд выдал временный запретительный приказ: Берри должна держаться от Мартинеса на расстоянии не менее 100 ярдов. Видеться с Масео ей пока разрешено два дня в неделю и через одни выходные. Следующее заседание назначено на 16 октября, тогда суд может пересмотреть временный порядок опеки.

Берри и Мартинес поженились в 2013 году и расстались спустя два года, однако окончательно завершили развод лишь в 2023-м. Актрису обязали платить бывшему супругу $8 тыс. алиментов ежемесячно и дополнительно 4,3% от годового дохода сверх $2 млн, а также оплачивать учёбу и другие расходы сына.

Life.ru в августе подробно рассказывал о личной жизни Холли Берри и многолетних судебных тяжбах за детей. В 2024 году уже сама актриса пыталась добиться единоличной опеки над Масео, обвиняя Мартинеса в том, что он мешает принимать решения по поводу обучения и психологической помощи сыну. Бывшие супруги долгое время делили физическую и юридическую опеку поровну, а суд обязывал их проходить совместную терапию по вопросам воспитания.