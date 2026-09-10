Звезда «Комбинации» и «Жить жизнь» судится с матерью своей дочери за алименты

Российский актёр Даниил Воробьёв обратился в суд с требованием взыскать с бывшей возлюбленной Марины алименты на содержание их общей дочери и определить место жительства ребёнка с ним. Об этом заявила адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая её интересы.

По словам юриста, пара не состояла в официальном браке, однако прожила вместе около шести лет. Конфликт между бывшими партнёрами начался после того, как Воробьёв уехал в отпуск вместе с дочерью, оставив телефон дома. Марина якобы обнаружила в нём личную переписку, которую назвала «откровениями, разбившими ей сердце».

После этого актёр обратился в правоохранительные органы в отношении бывшей возлюбленной. Ей вменяют статьи 137, 138 и 272 УК РФ, связанные с нарушением неприкосновенности частной жизни, тайны переписки и неправомерным доступом к компьютерной информации. До этого Марина сама подала на алименты и попросила определить место жительства дочери с ней.

«Я не понимаю таких методов борьбы с матерью твоего ребёнка, тем более находящейся в заведомо более слабой социальной и медийной позиции», — заявила Гаврилова.

Адвокат также сообщила, что Воробьёв зарегистрирован в квартире бывшей возлюбленной. Суд заочно рассмотрел вопрос о месте проживания ребёнка, после чего актёр подал встречный иск — потребовал взыскать с Марины алименты и определить место жительства дочери с ним.

По словам Гавриловой, Марина оценивает задолженность актёра по алиментам примерно в пять миллионов рублей. Воробьёв известен по ролям в таких картинах как «Голоса рыб», «Братаны», «Ривьера», «Урок», «Почему ты?», «Последний Ронин», «Комбинация», «Жить жизнь», «Конец света», «Happy End», «Пассажиры», «Метод-2».

Накануне в другом алиментном споре адвокат Виталия Гогунского ответил на претензии к актёру. Защитник заявил, что артист не скрывает доходы и выполняет обязательства перед дочерью Миланой Стар. По его словам, стороны продолжают обсуждать возможность мирного урегулирования конфликта.