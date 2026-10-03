«Кто тогда скажет правду Западу?» Медведев рассказал, зачем остаётся в X
Медведев объяснил, зачем продолжает вести страницу в X на английском языке
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что продолжает пользоваться соцсетью X, чтобы доносить свою позицию до жителей западных стран. Об этом он рассказал в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.
«Меня часто спрашивают, почему я не ушёл с такой платформы социальной, как X. Ответ очевиден — кто тогда скажет правду народам западных стран, жителям Европы?» — сказал Медведев.
По его словам, через соцсеть западная аудитория всё же получает альтернативную информацию, пусть и в ограниченном объёме. Поэтому, считает зампред Совбеза, работу на этой площадке необходимо продолжать.
Медведев ведёт аккаунт в X на английском языке. Его аудитория насчитывает более 1,4 млн пользователей.
Также он заявил, что западные государства, по его мнению, благосклонны прежде всего к тем, кто ориентируется на англосаксонский мир. При этом Медведев напомнил, что современный мир значительно шире и включает Россию, Иран, Китай, Индию и страны Глобального Юга.
«Тем наш мир и прекрасен», — заключил он.
В августе Медведев рассказывал о своём подходе к соцсетям и объяснял отказ от официального тона тем, что страницы в интернете, по его мнению, нужно вести языком, понятным широкой аудитории. Для официальных формулировок, добавил политик, у него достаточно других поводов — совещания и заявления.
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