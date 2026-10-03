«Кто тогда скажет правду Западу?» Медведев рассказал, зачем остаётся в X

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что продолжает пользоваться соцсетью X, чтобы доносить свою позицию до жителей западных стран. Об этом он рассказал в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

«Меня часто спрашивают, почему я не ушёл с такой платформы социальной, как X. Ответ очевиден — кто тогда скажет правду народам западных стран, жителям Европы?» — сказал Медведев.

По его словам, через соцсеть западная аудитория всё же получает альтернативную информацию, пусть и в ограниченном объёме. Поэтому, считает зампред Совбеза, работу на этой площадке необходимо продолжать.

Медведев ведёт аккаунт в X на английском языке. Его аудитория насчитывает более 1,4 млн пользователей.

Также он заявил, что западные государства, по его мнению, благосклонны прежде всего к тем, кто ориентируется на англосаксонский мир. При этом Медведев напомнил, что современный мир значительно шире и включает Россию, Иран, Китай, Индию и страны Глобального Юга.

«Тем наш мир и прекрасен», — заключил он.

В августе Медведев рассказывал о своём подходе к соцсетям и объяснял отказ от официального тона тем, что страницы в интернете, по его мнению, нужно вести языком, понятным широкой аудитории. Для официальных формулировок, добавил политик, у него достаточно других поводов — совещания и заявления.