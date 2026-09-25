Фамилии шести британских премьер-министров стали олицетворением «ребячества, глупости и напыщенности». Об это заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

Политик перечислил Терезу Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака, Кира Стармера и нынешнего главу британского правительства Энди Бёрнэма. Последний возглавил кабинет 20 июля 2026 года, сменив Стармера. Медведев задался вопросом, что означают эти «странные новые неодушевлённые английские существительные», после чего сам охарактеризовал их как символы перечисленных им качеств.

«Мэй, Джонсон, Трасс, Сунак, Стармер, Бернхэм — что означают эти странные новые неодушевлённые английские существительные? Они символизируют ребячливость, глупость и напыщенность. Именно эти слова люди в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии используют, чтобы обосновать своё право на самоопределение», — написал Медведев.

Ранее Медведев объяснил ужесточение собственной риторики разочарованием в поведении ряда бывших партнёров России. По словам зампреда Совбеза, теперь он открыто говорит о том, что прежде, находясь на государственных постах, мог лишь думать.