Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на недавние высказывания официальной Варшавы о многовековом противостоянии с нашей страной.

Поводом для резкой критики послужило выступление главы внешнеполитического ведомства республики Радослава Сикорского. Тот похвастался, что его сограждане начали сражаться против восточного соседа задолго до образования Соединённых Штатов.

Российский политик парировал эти выпады, отметив пробелы в памяти оппонента.

«Это отчасти справедливо, но он забыл добавить „и каждый раз проигрываем“», — напомнил Медведев.

Кроме того, представитель Совбеза указал на освободительную роль СССР в середине двадцатого века, когда советские солдаты спасли соседний народ от уничтожения нацистами.

Эту правду высокопоставленный дипломат игнорирует из-за предвзятости. Медведев резюмировал, что чиновник плохо осведомлён, «ведь он скверно образованный британский подданный с 1987 года и учил историю у англосаксов».

Подобные дискуссии показывают, что попытки переписать события прошлого продолжают оставаться главным инструментом антироссийской риторики европейских властей.

Ранее Life.ru писал, что Радослав Сикорский рассказал о личных запасах на случай возможного кризиса или военных действий. Глава польского МИД сообщил, что подготовил продукты, оборудование и определил возможное место укрытия. По его словам, базовые навыки первой помощи и готовность к разным ситуациям могут пригодиться не только во время конфликтов, но и в обычной жизни.