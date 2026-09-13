Кто вы в офисе — Эдвард или Джаспер? Депздрав Москвы разобрал психотипы Калленов из «Сумерек»

Любимый герой из семьи Калленов может подсказать, какую роль человек чаще берёт на себя в команде кризис-менеджмента. Депздрав Москвы сначала предложил подписчикам в телеграм-канале выбрать фаворита из знаменитой вампирской саги «Сумерки», а затем превратил результаты в разбор рабочих психотипов.

Карлайлу досталась роль стратега и медиатора благодаря самообладанию и ответственности. По версии авторов разбора, именно он задаёт общее направление, помогает остальным договариваться и берётся за наиболее сложные решения. Эсме стала интегратором, который за счёт эмпатии сохраняет между людьми доверие и не позволяет погоне за результатом разрушать отношения.

Эдварда определили в гипернаблюдательные аналитики. Его сильной стороной назвали проницательность: способность замечать скрытые мотивы и возможные риски, хотя чрезмерный анализ способен заставить искать подтекст даже там, где его нет. Элис, напротив, выступает визионером и прогнозистом — быстро адаптируется, просчитывает варианты и оценивает разные сценарии.

Джаспер получил роль тактика и координатора. Он способен оценить угрозу, выбрать порядок действий и распределить задачи, ориентируясь в том числе на эмоции окружающих. При необходимости такой участник быстро перестраивает план.

Розали в этой системе — оппонент с развитым критическим мышлением. Она готова оспорить даже мнение большинства, проверить слабые места идеи и заранее обратить внимание на неприятные сценарии. Эммет же оказался исполнителем: его отличают решительность, готовность рисковать и способность разрядить напряжение юмором.

Ранее стало известно, что франшиза «Сумерки», созданная по романам Стефани Майер, вошла в число самых прибыльных проектов в истории кино и литературы. Серия превратилась в многомиллиардный бизнес. Первую часть саги выпустила в 2008 году независимая на тот момент студия Summit Entertainment. Картина имела настолько громкий успех, что уже через несколько лет компанию приобрела киностудия Lionsgate за 412 миллионов долларов.