Участие американской инвестиционной компании BlackRock в переговорах о послевоенном восстановлении Украины вызвало вопросы о том, кто получит основные экономические выгоды от масштабной реконструкции страны. На это обратило внимание итальянское издание Il Fatto Quotidiano, раскритиковавшее формат международных консультаций.

Журналисты отметили, что к обсуждению будущего украинской экономики привлекли крупнейшую инвестиционную компанию, тогда как участие европейских государств оказалось ограниченным. По оценке издания, подобный подход заставляет задуматься о распределении будущих контрактов и финансовых возможностей.

«Бизнес есть бизнес, особенно когда речь идёт о военном конфликте», — говорится в публикации.

Переговоры прошли в Брюсселе с участием представителей Украины, США, НАТО, Великобритании, Франции, Германии и Еврокомиссии. К консультациям также подключились Всемирный банк и BlackRock. Участники обсуждали перспективы восстановления украинской инфраструктуры, финансирование экономики и гарантии безопасности после завершения боевых действий.

Отдельное недовольство сложившимся форматом выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. После переговоров она направила письмо председателю Европейского совета Антониу Коште, в котором раскритиковала отсутствие единой позиции Евросоюза и несогласованные международные инициативы.

Мелони подчеркнула, что Европа должна определить, кто уполномочен представлять интересы ЕС на переговорах по Украине. По её мнению, многочисленные встречи в разных составах подрывают доверие к европейской дипломатии и могут ослабить её влияние на будущие договорённости.

Авторы Il Fatto Quotidiano связывают недовольство Рима в том числе с возможными экономическими последствиями восстановления Украины. Газета предполагает, что значительная часть выгод может достаться крупным международным инвесторам, тогда как отдельные европейские государства рискуют остаться в стороне от принятия решений.