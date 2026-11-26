В Краснодарском крае с 1 марта 2027 года запретят розничную продажу вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них. Соответствующий закон депутаты регионального Законодательного собрания приняли сразу в двух чтениях, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Ограничения будут действовать в течение пяти лет — до 1 марта 2032 года. Запрет распространяется в том числе на жидкости, не содержащие никотина.

Необходимость принятия закона депутаты объяснили ростом популярности электронных сигарет среди несовершеннолетних. По приведённым краевыми властями данным, около 70% подростков в возрасте от 14 до 16 лет уже пробовали такие устройства.

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что в региональный парламент и Госдуму поступали многочисленные обращения граждан с просьбой ограничить продажу вейпов.

Сейчас на Кубани работают более тысячи хозяйствующих субъектов, занимающихся реализацией электронных сигарет и жидкостей для них.

Право самостоятельно вводить подобные ограничения российские регионы получили после подписания президентом РФ Владимиром Путиным федерального закона № 186-ФЗ от 26 июня 2026 года.