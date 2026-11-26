Кубань без вейпов: Продажу электронных сигарет запретили на пять лет
В Краснодарском крае запретили продажу вейпов с 1 марта 2027 года
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В Краснодарском крае с 1 марта 2027 года запретят розничную продажу вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них. Соответствующий закон депутаты регионального Законодательного собрания приняли сразу в двух чтениях, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Ограничения будут действовать в течение пяти лет — до 1 марта 2032 года. Запрет распространяется в том числе на жидкости, не содержащие никотина.
Необходимость принятия закона депутаты объяснили ростом популярности электронных сигарет среди несовершеннолетних. По приведённым краевыми властями данным, около 70% подростков в возрасте от 14 до 16 лет уже пробовали такие устройства.
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что в региональный парламент и Госдуму поступали многочисленные обращения граждан с просьбой ограничить продажу вейпов.
Сейчас на Кубани работают более тысячи хозяйствующих субъектов, занимающихся реализацией электронных сигарет и жидкостей для них.
Право самостоятельно вводить подобные ограничения российские регионы получили после подписания президентом РФ Владимиром Путиным федерального закона № 186-ФЗ от 26 июня 2026 года.
Ранее Life.ru сообщал, что аналогичный пятилетний запрет на розничную продажу вейпов приняли в Крыму. Подробнее о том, в каких регионах России запретят электронные сигареты и какие штрафы грозят продавцам, читайте в отдельном материале.
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