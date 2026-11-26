В Крыму запретят розничную продажу вейпов и электронных сигарет. Ограничение начнёт действовать с 1 марта 2027 года и продлится пять лет — до 1 марта 2032-го. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Законопроект депутаты Государственного совета Крыма приняли во втором чтении 26 ноября. Решение поддержали единогласно.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Таким образом, регион воспользовался правом самостоятельно ограничить торговлю электронными системами доставки никотина, которое субъекты РФ получили после принятия федерального закона № 186-ФЗ от 26 июня 2026 года.

При этом ограничения не означают общероссийского запрета на вейпы: решение о прекращении розничной торговли принимается отдельно в каждом регионе.

Ранее Life.ru рассказывал, в каких регионах России решили запретить продажу вейпов с марта 2027 года. Ограничения вводятся на пятилетний экспериментальный период, предусмотренный федеральным законодательством.