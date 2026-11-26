В Волгоградской области с 1 марта 2027 года полностью запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий закон приняли депутаты региональной думы.

Инициатором ограничений выступил губернатор Андрей Бочаров после встречи со студентами-медиками, которые обратили внимание на негативные последствия вейпинга для здоровья молодёжи.

Помимо запрета торговли электронными сигаретами, депутаты расширили перечень общественных мест, где нельзя пользоваться такими устройствами. В него включили парки, скверы, городские леса, остановки общественного транспорта, подземные переходы, парковки и территории возле зданий органов власти и торговых объектов. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

Возможность самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов российские регионы получили после подписания президентом Владимиром Путиным федерального закона от 26 июня 2026 года. Эксперимент рассчитан на пять лет — до 1 марта 2032 года.

Ранее сегодня аналогичный запрет одобрили в Омской области. Накануне соответствующие решения приняли в Псковской и Мурманской областях, а также в Хакасии. При этом в последней ограничения начнут действовать с 1 сентября 2027 года.