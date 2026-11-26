Ни электронных сигарет, ни жидкостей: В ещё одном регионе России запретили вейпы
Хоценко сообщил о полном запрете продажи вейпов в Омской области с 1 марта
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Омской области с 1 марта 2027 года полностью запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. О принятии соответствующего закона сообщил губернатор Виталий Хоценко в «Максе».
Решение одобрили депутаты регионального законодательного собрания 26 ноября. Ограничения будут действовать в течение пяти лет — до 1 марта 2032 года.
Право самостоятельно запрещать торговлю электронными системами доставки никотина российские регионы получили в июне после подписания федерального закона президентом Владимиром Путиным. По данным Росалкогольтабакконтроля на 25 ноября, соответствующие решения приняли уже в 25 субъектах страны.
Накануне аналогичный пятилетний запрет на продажу вейпов приняли в Псковской области. Ограничения также начнут действовать с 1 марта следующего года.
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