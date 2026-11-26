Омской области с 1 марта 2027 года полностью запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. О принятии соответствующего закона сообщил губернатор Виталий Хоценко в «Максе».

Решение одобрили депутаты регионального законодательного собрания 26 ноября. Ограничения будут действовать в течение пяти лет — до 1 марта 2032 года.

Право самостоятельно запрещать торговлю электронными системами доставки никотина российские регионы получили в июне после подписания федерального закона президентом Владимиром Путиным. По данным Росалкогольтабакконтроля на 25 ноября, соответствующие решения приняли уже в 25 субъектах страны.

Накануне аналогичный пятилетний запрет на продажу вейпов приняли в Псковской области. Ограничения также начнут действовать с 1 марта следующего года.