Розничную продажу вейпов в Псковской области запретят на пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го. Соответствующий законопроект депутаты регионального парламента одобрили сразу в двух чтениях.

Ограничения затронут как сами электронные системы доставки никотина, так и жидкости для них. Инициатива направлена на защиту здоровья населения, популяризацию здорового образа жизни и борьбу с массовым распространением вредной привычки.

В преддверии голосования министр экономического развития области Андрей Михеев привёл данные исследования ВЦИОМ, согласно которым опыт курения имеют 62% совершеннолетних граждан страны. Каждый пятый опрошенный хотя бы раз пользовался электронными сигаретами, а доля их потребителей составляет 9%. Наибольшей популярностью такие устройства пользуются среди жителей крупных городов и людей в возрасте до 35 лет.

Напомним, право самостоятельно вводить подобные ограничения субъекты РФ получили после подписания федерального закона от 26 июня 2026 года. Общенационального запрета на торговлю этой продукцией пока нет. К 20 ноября соответствующие инициативы одобрил уже 31 регион. Накануне к ним присоединилась Новгородская область, где за несоблюдение новых требований предусмотрели штрафы от трёх тысяч до 500 тысяч рублей. Размер взыскания будет зависеть от категории нарушителя.