В Новгородской области с 1 марта 2027 года запретят розничную продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Соответствующий закон одобрили депутаты областной думы.

Ограничения рассчитаны на пять лет — до марта 2032 года. Инициатором законопроекта выступил губернатор Александр Дронов, предложивший запретить торговлю вейпами в качестве дополнительной меры по охране здоровья населения.

Одновременно парламентарии одобрили поправки в региональное законодательство об административных правонарушениях. За несоблюдение запрета предусмотрены штрафы от трёх тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от категории нарушителя. Перечень должностных лиц, уполномоченных назначать штрафы, предстоит определить областному министерству промышленности и торговли.

Возможность самостоятельно ограничивать торговлю электронными сигаретами российские регионы получили после подписания президентом Владимиром Путиным федерального закона от 26 июня 2026 года.

Как ранее сообщал Life.ru, к 24 ноября законы о запрете розничной продажи вейпов подписали уже в 21 российском регионе. Среди них — Санкт-Петербург, Нижегородская и Вологодская области, Пермский край. Сегодня аналогичное решение также одобрили депутаты Кабардино-Балкарии, где за нарушение запрета юридическим лицам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей.