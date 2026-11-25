В Хакасии запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для электронных систем доставки никотина. Соответствующий закон Верховный совет республики принял 25 ноября. Новые ограничения начнут действовать с 1 сентября 2027 года.

Запрет установят на пять лет — до 1 марта 2032 года. Он распространяется на электронные системы доставки никотина и жидкости для них. При этом речь не идёт о полном запрете продажи всех видов табачной и никотинсодержащей продукции.

Помимо этого, в республике подготовили отдельную инициативу, предусматривающую дополнительные ограничения на торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. В частности, предлагается запретить её продажу в организациях отдыха детей, местах проведения спортивных соревнований, учреждениях социального обслуживания, на пляжах и в других зонах отдыха у водоёмов, а также в культовых зданиях. Этот законопроект пока числится отдельной законодательной инициативой.

Вице-спикер Верховного совета Хакасии Леонид Быков объяснил необходимость ограничений обеспокоенностью влиянием электронных сигарет на здоровье людей. Особое внимание, по его словам, уделяется защите подростков.

Накануне аналогичный запрет на розничную продажу вейпов приняли в Республике Коми. Там ограничения также рассчитаны на пять лет, но начнут действовать раньше — с 1 марта 2027 года.