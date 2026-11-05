Кубышка не вечная: Президент Словакии прямо заявил, что украинские хотелки всех достали
Пеллегрини заявил о моральном и экономическом истощении Европы из-за Украины
Петер Пеллегрини. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / peter_pellegrini
Конфликт на Украине начинает истощать европейские страны не только экономически, но и морально. Миллиарды евро, направляемые на поддержку Киева, могли бы использоваться для финансирования больниц, школ и инфраструктуры внутри Евросоюза. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини по итогам саммита Вышеградской группы в городе Тренчин.
«Я буду откровенен и скажу, что эта война начинает изматывать Европу морально и экономически. Миллиардов, которые нужны для помощи Украине... не хватает в итоге больницам, школам и инфраструктуре отдельных государств-членов [ЕС]. Результатом этого являются протесты из-за растущей стоимости жизни в европейских странах», — подчеркнул словацкий лидер.
По мнению Пеллегрини, продолжение масштабного финансирования Украины создаёт дополнительную нагрузку на европейские государства. При этом он обратил внимание на растущее недовольство граждан стоимостью жизни и распределением бюджетных средств.
Президент Словакии также усомнился в возможности Евросоюза ежегодно выделять Киеву по 90 миллиардов евро. Он отметил, что подобные расходы не могут продолжаться бесконечно, особенно на фоне отсутствия значительных изменений в ходе конфликта.
«Дипломатии и переговорам необходимо дать шанс, потому что мир не может наступить без диалога всех участвующих сторон», — заявил Пеллегрини.
Ранее Life.ru сообщал о выделении Евросоюзом Украине нового транша в размере 4,36 миллиарда евро. Средства перечислили в рамках кредитной программы на 90 миллиардов евро, рассчитанной на 2026–2027 годы. Из нового транша 3,7 миллиарда евро направили на поддержку украинского бюджета, а ещё 658 миллионов — на закупку вооружений. При этом Еврокомиссия предложила выделить Киеву ещё 45 миллиардов евро в 2027 году, однако окончательное решение требует одобрения Совета ЕС.