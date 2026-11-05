Конфликт на Украине начинает истощать европейские страны не только экономически, но и морально. Миллиарды евро, направляемые на поддержку Киева, могли бы использоваться для финансирования больниц, школ и инфраструктуры внутри Евросоюза. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини по итогам саммита Вышеградской группы в городе Тренчин.

«Я буду откровенен и скажу, что эта война начинает изматывать Европу морально и экономически. Миллиардов, которые нужны для помощи Украине... не хватает в итоге больницам, школам и инфраструктуре отдельных государств-членов [ЕС]. Результатом этого являются протесты из-за растущей стоимости жизни в европейских странах», — подчеркнул словацкий лидер.

По мнению Пеллегрини, продолжение масштабного финансирования Украины создаёт дополнительную нагрузку на европейские государства. При этом он обратил внимание на растущее недовольство граждан стоимостью жизни и распределением бюджетных средств.

Президент Словакии также усомнился в возможности Евросоюза ежегодно выделять Киеву по 90 миллиардов евро. Он отметил, что подобные расходы не могут продолжаться бесконечно, особенно на фоне отсутствия значительных изменений в ходе конфликта.

«Дипломатии и переговорам необходимо дать шанс, потому что мир не может наступить без диалога всех участвующих сторон», — заявил Пеллегрини.