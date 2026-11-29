Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флорида Пантерз». Форвард не смог продолжить встречу после столкновения с американским хоккеистом Брэди Ткачуком.

Кучеров провёл на льду 10 минут 59 секунд и не отметился результативными действиями. Он получил повреждение незадолго до окончания второго периода после силового приёма Ткачука и больше на лёд не вернулся.

При этом россиянин остаётся лучшим бомбардиром «Тампы» в нынешнем сезоне, набрав 33 очка — десять заброшенных шайб и 23 голевые передачи.

Несмотря на потерю лидера по ходу встречи, «Тампа» одержала победу со счётом 2:1 и тем самым прервала серию из трёх поражений подряд. Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 16 из 17 бросков по своим воротам.

Ранее Life.ru сообщал, что Кучеров провёл уже более 900 матчей в НХЛ. Юбилейная встреча состоялась 18 ноября против «Вашингтон Кэпиталз». Российский нападающий отметился двумя результативными передачами и помог своей команде одержать победу.