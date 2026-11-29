В американском Сент-Луисе во время матча регулярного чемпионата НХЛ провели церемонию в честь последнего визита Александра Овечкина. Именно в ворота «Сент-Луис Блюз» российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» год назад забросил свою 900-ю шайбу.

Во время одной из пауз в первом периоде на медиакубе арены показали видеоролик с яркими моментами карьеры россиянина. Болельщики хозяев льда стоя наградили хоккеиста громкими аплодисментами. Овечкин поблагодарил клуб и его поклонников за оказанное внимание.

Александра Овечкина чествуют в Сент-Луисе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / capitals / stlouisblues

Нынешняя встреча стала последним запланированным выездным матчем капитана «Вашингтона» в Сент-Луисе в его прощальном сезоне.

Ранее Life.ru сообщал, что Овечкин установил новый рекорд «Вашингтона» по количеству результативных передач. В домашнем матче с «Баффало Сэйбрз» российский нападающий записал на свой счёт 763-й голевой пас, превзойдя достижение бывшего одноклубника, шведского форварда Никласа Бэкстрёма. Вместе с ним Овечкин в 2018 году завоевал Кубок Стэнли. Теперь россиянин единолично возглавляет список лучших ассистентов в истории команды.