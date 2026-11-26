Посольство России в США поздравило нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением клубного рекорда по количеству результативных передач. Российский хоккеист стал лучшим ассистентом в истории команды, обойдя Никласа Бэкстрема.

«Вашингтон» провёл торжественную церемонию в честь достижения Овечкина. К этому моменту на счету российского нападающего было уже 764 голевые передачи.

«Вместе с Александром поздравления приняла его семья: мама Татьяна Николаевна, супруга Анастасия и их сыновья Сергей и Илья. Поздравляем!» — говорится в сообщении посольства.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с сезона-2005/06. Клуб выбрал его под первым номером на драфте НХЛ в 2004 году. В 2018 году российский форвард вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.