Посольство России в США поздравило Овечкина с клубным рекордом по передачам
Александр Овечкин. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Washington Capitals
Посольство России в США поздравило нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением клубного рекорда по количеству результативных передач. Российский хоккеист стал лучшим ассистентом в истории команды, обойдя Никласа Бэкстрема.
«Вашингтон» провёл торжественную церемонию в честь достижения Овечкина. К этому моменту на счету российского нападающего было уже 764 голевые передачи.
«Вместе с Александром поздравления приняла его семья: мама Татьяна Николаевна, супруга Анастасия и их сыновья Сергей и Илья. Поздравляем!» — говорится в сообщении посольства.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с сезона-2005/06. Клуб выбрал его под первым номером на драфте НХЛ в 2004 году. В 2018 году российский форвард вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.
Ранее «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Столичный клуб прервал серию из пяти поражений подряд, забросив шесть шайб за два заключительных периода, однако Александр Овечкин не сумел отличиться. Российский нападающий не забивает уже 17 матчей подряд.